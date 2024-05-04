Россияне в 2023 году потратили на музыкальные подписки почти 25 млрд рублей
По данным исследования Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), в 2023 году россияне потратили на музыкальные подписки 24,8 млрд рублей, сообщает «Газета.ру».
Однако большинство пользователей музыкальных сервисов предпочитают слушать музыку бесплатно с рекламой. Из 76,3 млн среднемесячной аудитории стримингов лишь 21,7 млн платят за подписку.
Основная доля рынка приходится на отечественные музыкальные платформы, которые в прошлом году заняли 95%. Тем не менее некоторые россияне продолжают пользоваться иностранными стримингами в первую очередь Apple Music.
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