«Татнефть» планирует производить каучук и битум в Казахстане

ПАО «Татнефть» планирует запустить производство каучука в Казахстане. Соглашение «Татнефть» и АО НК «КазМунайГаз» о базовых условиях взаимодействия по проекту «Бутадиен» подписали в присутствии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова.



Завод планируется построить до 2025 года. Его мощность составит 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков и 170 тысяч тонн изобутана. На предприятии будет работать 400 человек.

Также стороны подписали меморандум о намерениях по строительству завода по производству дорожного битума. Предполагается, что мощность производства составит 300 тыс. тонн в год. Предприятие будет находиться на территории Казахстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сегодня в казахстанском городе Сарань дали старт строительству совместного предприятия группы «Татнефть» и «Аллюр» — завода по производству автомобильных шин.



Татьяна Леухина