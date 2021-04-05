Закон о налоговом вычете за спорт подписал президент России

Закон о налоговом вычете за занятие спортом подписал президент России Владимир Путин, сообщает RT.

Россияне смогут вернуть 13% средств, потраченных на спортивные занятия. Максимальная сумма затрат может составить 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Клиенты фитнес-центров также смогут получить вычет. Кроме того, была принята поправка, согласно которой получить «спортивный» вычет можно и на несовершеннолетних детей.

Ранее депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению поправку в законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Предполагалось, что новая поправка будет распространяться на несовершеннолетних граждан.

Алексей Нечаев