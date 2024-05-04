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В Информационный центр СК России за сутки поступило 458 обращений

14:22, 04.05.2024

За прошедшие сутки в Информационный центр Следственного комитета (СК) России обратились 458 граждан. Из них 146 человека позвонили по единой многоканальной телефонной линии, а 312 написали в социальных сетях.

Чаще всего за помощью обращались жители:

  • Московской области — 42 обращений;
  • Москвы — 40 обращение;
  • Санкт-Петербурга — 19 обращений;
  • Краснодарского края — 18 обращений.

Граждане задавали вопросы о следующих проблемах:

  • нарушения в сфере миграции;
  • участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей;
  • нарушения медицинского обслуживания и необеспечение лекарствами;
  • жилищные права сирот;
  • права жильцов аварийных домов;
  • проблемы в сфере ЖКХ;
  • нарушение прав несовершеннолетних;
  • иные социальные вопросы;
  • прочие вопросы.

Сообщается, что сотрудники Центра провели работу с обращениями: дали 300 разъяснений и консультаций, сформировали и организовали рассмотрение 158 обращений, провели 43 личных приема, обработали 349 комментариев в публичном пространстве.

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Рената Валеева
Общество

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