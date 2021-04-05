В России ущерб от особо опасных болезней животных превысил 3 млрд рублей

В России ущерб от особо опасных болезней животных в прошлом году превысил 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во всем мире в 2020 году бушевала эпидемия вспышек птичьего гриппа. Только во Франции ущерб от птичьего гриппа превысил €2,3 млрд, уточнил министр.

В России приняли соответствующие меры по стабилизации ситуации, что позволило не допустить наиболее негативного сценария. Патрушев рассказал о поддержке аграриев, которые понесли убытки от АЧС и гриппа птиц, и о возможности им пролонгировать льготные кредиты.

«Тем не менее ситуация с гриппом птиц ставит на повестку очень важный вопрос: нам необходима локализация производства, соответствующих мощностей на территории России», — передает слова Патрушева пресс-служба Кремля.

В марте заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов констатировал: в Татарстане ситуация с заболеваемостью африканской чумой свиней остается напряженной. Неблагополучными остаются три района: Елабужский, Заинский и Альметьевский.



Татьяна Леухина