В Доме правительства прошла встреча с премьер-министром Азербайджана Шахином Мустафаевым

В Москве состоялись переговоры между первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее между президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, была рассмотрена задача модернизации железнодорожной инфраструктуры международного транспортного коридора «Север — Юг». Андрей Белоусов и Шахин Мустафаев подтвердили заинтересованность в осуществлении мер по обеспечению бесперебойных перевозок по железным дорогам России и Азербайджана.

По итогам встречи был утвержден совместный план действий по созданию нормативной базы для развития железнодорожных перевозок и инфраструктуры коридора «Север — Юг».

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Рената Валеева