4 400 гнезд для рыбы на Волге: в Татарстане стартовала акция «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)»

В Республике Татарстан стартовал комплекс природоохранных мероприятий «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)». В рамках акции сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам устанавливают искусственные нерестовые гнезда для увеличения популяции водных биологических ресурсов.

Первое природоохранное мероприятие прошло на территории государственного природного заказника «Спасский» Спасского района. В акции приняли участие специалисты ГБУ «Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира», рыбаки ИП «Подгорнов» и главный ихтиолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод».

На мелководьях Волги для нереста рыбы установили 4 400 искусственных гнезд. Плавучие искусственные нерестилища помогают сохранить популяцию рыб в условиях нестабильного уровня воды и создают густые подводные заросли на глубоководье, где рыбы мечут икру.

Акция «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)» проводится ежегодно с целью сохранения и восстановления водных биологических ресурсов Татарстана.

Напомним, Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по количеству выловленной рыбы и других водных биоресурсов, узнало «Реальное время». По данным Федерального агентства по рыболовству, в республике было выловлено 4 623 тонны рыбы.

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Рената Валеева