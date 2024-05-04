День в истории 4 мая: музей-мемориал в Казанском Кремле, смерть Станислава Шушкевича, День «Звездных войн»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 4 мая 2024 года
4 мая отмечается Международный день пожарных. Два года назад скончался первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, 78 лет назад было создано Государственное издательство иностранной литературы при Совете министров СССР, 95 лет назад родилась американская киноактриса Одри Хепберн, 120 лет назад Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Международная природоохранная акция «Сад памяти».
- Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса научных работ имени Лобачевского.
Кто родился: изобретатель фортепиано и Татьяна Самойлова
- 1655 — итальянский мастер музыкальных инструментов, изобретатель фортепиано Бартоломео Кристофори (скончался 27 января 1731 года).
- 1827 — офицер британской индийской армии, исследователь Африки Джон Спик (скончался 15 сентября 1864 года). В 1858 году он обнаружил озеро Виктория, а вместе с тем и исток Белого Нила.
- 1852 — прототип персонажа Алисы из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» Алиса Лидделл (скончалась 16 ноября 1934 года).
- 1881 — председатель Временного правительства России Александр Керенский (скончался 11 июня 1970 года).
- 1905 — один из основателей казанской школы радиоспектропии Борис Козырев (скончался 21 октября 1979 года). Выпускник химического отделения физико-математического факультета КГУ, он работал во многих вузах города, а с 1946-го и до конца жизни трудился в Казанском физико-техническом институте. Помимо научной работы, занимался литературной.
- 1929 — британская и американская киноактриса Одри Хепберн (скончалась 20 января 1993 года). Известна по ролям в фильмах Римские каникулы», «Непрощенная», «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Как украсть миллион».
- 1934 — советская и российская актриса, народная артистка России Татьяна Самойлова (скончалась 4 мая 2014 года). В числе картин, где снималась Самойлова: «Летят журавли», «Московская сага», «Неотправленное письмо», «Анна Каренина».
- 1974 — глава Азнакаевского района Татарстана Марсель Шайдуллин.
- 1979 — генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.
Кто скончался: создатель дзюдо и Станислав Шушкевич
- 1839 — русский поэт, предводитель партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов (родился 27 июля 1784 года). Был другом поэта Александра Пушкина.
- 1912 — одна из первых американских женщин-генетиков Нетти Стивенс (родилась 7 июля 1861 года). Она и Эдмунд Уилсон независимо друг от друга стали первыми исследователями половых X- и Y-хромосом.
- 1938 — мастер боевых искусств, создатель дзюдо Дзигоро Кано (родился 28 октября 1860 года).
- 1980 — президент Югославии в 1945—1980 годах Иосиф Тито (родился 7 мая 1892 года).
- 2008 — новозеландский фармацевт Колин Мердок (родился 6 февраля 1929 года). Создатель одноразового пластикового шприца.
- 2018 — татарский поэт и публицист, член Союза писателей РТ Ринат Батталов (родился 17 июня 1948 года).
- 2021 — заслуженный профессор Казанского федерального университета и бывший ректор Казанского государственного университета Александр Коновалов (родился 30 января 1934 года).
- 2022 — первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич (родился 15 декабря 1934 года). С 1991 по 1994 год занимал должность председателя Верховного совета республики. В 1991 году подписал Беловежские соглашения, которые зафиксировали распад СССР.
Праздники: день пожарных и «Звездных войн»
- Международный день пожарных. Памятная дата была установлена после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в Австралии в 1998 году. Тогда при исполнении служебного долга погибли пятеро пожарных. 5 мая в обществе чествуют героев-огнеборцев и чтут память погибших при исполнении служебного долга. В России День пожарной охраны отмечается 30 апреля, в день издания в 1649 году «Наказа о градском благочинии», заложившего основы профессиональной пожарной охраны.
- День «Звездных войн», или День Люка Скайуокера. Праздник возник из-за игры слов. Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» на английском языке звучит очень похоже на фразу «Да пребудет с тобой четвертое мая».
События: создали складной зонтик, Маргарет Тэтчер стала премьер-министром, в Казани открылся Музей-мемориал ВОВ
- 1113 — на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах. Это один из самых выдающихся деятелей Древней Руси. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов — «Пространная Русская Правда».
- 1715 — в Париже произведен первый складной зонтик. Первоначально он служил для защиты от солнца.
- 1738 — французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал в Петербурге первую русскую танцевальную школу. Хореограф родился в Бордо, с 1730-х годов работал в России — учил бальным танцам придворных императрицы Анны Иоанновны, которая и разрешила открыть школу, причем Ланде собирался, в частности, учить детей крестьян.
- 1878 — Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф — прибор для записи и воспроизведения звуков.
- 1904 — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».
- 1910 — в Петербурге открылся Всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами, который шел до мая. Инициатором его созыва был комитет Российского общества защиты женщин.
- 1919 — в Пекине прошла студенческая демонстрация протеста, положившая начало Движению 4 мая.
- 1946 года — создано Государственное издательство иностранной литературы при Совете министров СССР. В ее состав вошла и библиотека иностранной литературы, сохранив валютное финансирование и предоставив фонды. В 1963-м гуманитарная редакция стала частью издательства «Прогресс», а техническая и естественно-научная — «Мира».
- 1960 — Совет министров СССР принял постановление «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами», в соответствии с которым с 1 января 1961-го было проведено 10-кратное уменьшение цен (деноминация) и заработков с введением «нового» рубля, приравненного к десяти «старым».
- 1961 — в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.
- 1970 — в США произошла Кентская трагедия. В университете города Кент Национальная гвардия открыла огонь по студенческой демонстрации против вторжения США в Камбоджу. В результате четыре студента погибли.
- 1979 — Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании и первой женщиной на этом посту.
- 2005 — в Казанском Кремле, в здании бывшего юнкерского училища, открылся новый филиал Национального музея РТ — Музей-мемориал Великой Отечественной войны. В его экспозиции представлены экспонаты, связанные с судьбой и подвигами Магубы Сыртлановой, Михаила Девятаева, Гания Сафиуллина и других героев Советского Союза.
- 2018 — стало известно, что в 2018 году Шведская академия не станет вручать Нобелевскую премию по литературе. Взамен в 2019 году академики назвали сразу двух победителей.
- 2023 — в столице Татарстана на территории сквера перед железнодорожным вокзалом станции Казань-2 открыли стелу «Город трудовой доблести». На торжественном мероприятии раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что открытие монумента и присвоение этого звания стало знаковым событием для всей республики и России в целом.
- 2023 — власти Казани наделили Чайковые озера статусом особо охраняемых. Теперь водоемы, представляющие экологическую и природную ценность, относятся к особо охраняемой природной территории местного значения «Парк Победы».
- 2023 — на Арском кладбище в Казани торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Его макет разработан скульптором Фанилем Валиуллиным, который выступил автором мемориальной доски и бюстов герою в Казани и Лаишево.