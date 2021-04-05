Первая репетиция парада Победы прошла в подмосковном Алабино

Фото: Максим Платонов

Первая репетиция парада Победы прошла на подмосковном полигоне Алабино, сообщает RT.

В мероприятии приняли участие более 12 тыс. военнослужащих и около 200 единиц специальной наземной техники. 76 самолетов и вертолетов представили авиационную часть парада.

В Минобороны отметили, что все участники прошли вакцинацию от COVID-19. В этом году парад Победы пройдет в обычном формате. В 2020-м мероприятие перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Всего будет проведено 12 совместных тренировок.

Как будут отмечать в этом году День Победы в Татарстане, сейчас обсуждается. Речь идет не только о массовом мероприятии, прорабатываются и другие форматы, как, например, установка бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на его родине, в Лаишево.

Алексей Нечаев