Послание Путина Федеральному собранию пройдет в очном формате
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет проходить полностью в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Остальные детали прорабатываются, уточнил он ТАСС.
Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля.
В конце марта РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что послание может состояться 22 апреля. Песков ранее допускал, что мероприятие может пройти в очном формате.
В прошлом году Путин выступал перед Федеральным собранием 15 января. Тогда его выступление длилось час и 12 минут.
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