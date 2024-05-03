С 4 мая на время перенесут остановку «Улица Артема Айдинова» по ул. Островского

Фото: Максим Платонов

С 4 мая в Казани будет временно перенесена остановка общественного транспорта «Улица Артема Айдинова» по улице Островского. Это связано с благоустройством территории.

Автобусы и троллейбусы будут останавливаться в районе дома №69 по улице Островского. Изменения коснутся маршрутов №1, 31, 47, 74.

Напомним, что в связи с пасхальной службой 5 мая в Казани будет организована специальная подача общественного транспорта. На остановке «Центральный стадион» после службы будут ждать жителей города пять автобусов и один троллейбус.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева