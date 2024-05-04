Бизнес-обзор: перестановки у главы «Кан Авто» и крах упаковщика в Елабуге

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 9-я

Фото: realnoevremya.ru

Подошла к концу история татарстанского предприятия по выпуску полипропиленовой упаковки — елабужскую ТПК «Камполибэг» объявили банкротом. Сменил руководство в своей компании глава «Кан Авто» Александр Колесов, приступил к обязанностям новый шеф «Казэнерго». Король госзаказов в области фармацевтики — «Таттехмедфарм» — заключил полумиллиардный контракт на полугодовое обеспечение татарстанских льготников бесплатными лекарствами. Подробнее об этих и других бизнес-новостях недели — в очередном обзоре «Реального времени».



Рокировки у энергетиков, коммунальщиков и автодилеров



Недавно возглавивший АО «Казэнерго» глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», на этой неделе, 2 мая, официально вступил в должность на новом месте работы. Он сменил на этом посту Рустама Габдулхакова, который приступил к руководству казанским МУП «Водоканал». А прежнюю должность Нурмухаметова получил его бывший заместитель Ильдар Шакиров.

Кадровые перестановки в четверг произошли в одной из компаний Александра Колесова, президента «Кан Авто» и сына главы холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова. В казанской фирме «Премиум», которая принадлежит Колесову-младшему и Юрию Самсонову в равных долях и зарегистрирована по тому же адресу, что и дилерские центры — на ул. Короленко, 58, корпус 20а, директором стал гражданин Кыргызстана Мирланбек Марипов. Специализируется организация в области ресторанной деятельности и доставки продуктов питания. До 2 мая ею руководила Александра Канова, которая прежде управляла двумя фирмами аналогичного профиля: московской — «Арвена» и казанской — «Аэрофудсистем». Совладельцем последней выступает глава фонда газификации РТ Джаудат Миннахметов.

Казанская фирма «Премиум» зарегистрирована по тому же адресу, что и автосалоны «Кан Авто» — на ул. Короленко, 58, корпус 20а . Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Новый руководитель, Мирланбек Марипов, другими организациями не управлял, и никаких бизнесов за ним не числится. Прошлый год ООО «Премиум» завершило с выручкой от продаж в 220,5 млн и чистой прибылью 56,5 млн рублей.

Крах елабужского упаковщика

В понедельник признали банкротом некогда успешное татарстанское предприятие ведущего игрока на рынке полипропиленовой упаковки — ООО «ТПК «Камполибэг». Елабужская компания более 20 лет производила тканные полипропиленовые мешки для сыпучей продукции, а также сумки, ткани, контейнеры и товары народного потребления из полипропилена (пластмассовые ведра, тазы, ледянки и другое). Бенефициаром и директором общества указана Ирина Давлетшина.

В 2017 году ее предприятие пыталось обанкротить крупного акционера «Татфондбанка» — компанию «Новая Нефтехимия», которая принадлежала экс-главе ТФБ Роберту Мусину. Но суд отклонил иск с суммой требований 411 тысяч рублей.

Предприятие пыталось обанкротить крупного акционера «Татфондбанка» — компанию «Новая Нефтехимия», которая принадлежала экс-главе ТФБ Роберту Мусину. Максим Платонов / realnoevremya.ru

У самой ТПК «Камполибэг» финансовые проблемы начались после 2019 года, когда объем выручки со 116 млн упал до 71,4 млн рублей в минувшем году, а убыток составил 6,3 млн. По заявлению челнинского ООО ТПК «Упакагро» с требованиями 328 тысяч рублей задолженности 29 апреля организацию признали финансово несостоятельной, конкурсным управляющим назначен Юрий Левчук.

Активы энергетиков и поставки крупной партии лекарств

Еще несколько крупных татарстанских компаний в эти дни обнародовали реальную стоимость своего имущества за вычетом долговых обязательств. Так, в АО «Татагролизинг», которое предлагает в лизинг сельскохозяйственную технику и оборудование, чистые активы по состоянию на конец 2023 года составили 9,7 млрд рублей. Годом ранее их размер достигал 9,3 млрд, а 2 года назад — 6,3 млрд рублей.

В компании «Татагролизинг», предлагающей в лизинг сельхозтехнику, чистые активы достигли 9,7 млрд рублей. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В АО «Татэнерго» в первом квартале 2024-го показатель превысил 56,7 млрд рублей, на конец 2023-го было — 53,2 млрд. В АО «Сетевая компания» за тот же период, с января по март текущего года, чистые активы составили 84,05 млрд, а в декабре были зафиксированы на отметке в 81,6 млрд рублей.

В сфере госзакупок республики крупным выигранным тендером на этой неделе отличился ГУП «Таттехмедфарм», заключивший контракт с Минздравом РТ на сумму в полмиллиарда (528,99 млн) рублей. Предприятию предстоит поставить крупную партию лекарств, продуктов лечебного питания, изделий медицинского назначения гражданам с правом безвозмездного обеспечения на первое полугодие 2024 года.