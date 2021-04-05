В Казахстане совместно с «Татнефтью» инвестируют в шинный завод $284 млн

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня, 5 апреля, в казахстанском городе Сарань дали старт строительству совместного предприятия группы «Татнефть» и «Аллюр» — завода по производству автомобильных шин. Инвестиции в проект составляют $284 млн.



Ожидается завершить строительство предприятия в 2022 году. При выходе на мощность будет производиться 3 млн легковых шин и 500 тысяч цельнометаллокордных шин.

В церемонии закладки капсулы под строительство завода приняли участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов. В ходе мероприятия состоялось прямое включение из Нижнекамска, где на площадке KAMA TYRES проходят стажировку будущие работники завода. За время строительства, к открытию, обучение пройдет 500 специалистов из Казахстана.

Фото: пресс-служба президента РТ



Минниханов отметил, что Казахстан — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана.

— Уверен, это производство станет важным элементом комплекса мер по обеспечению интенсивного социально-экономического развития Казахстана. А так послужит дальнейшему расширению татарстано-казахстанского сотрудничества на благо укрепления отношений Российской Федерации и Республики Казахстан, — передает его слова пресс-служба президента Татарстана.



К 2025 году планируется, что на заводе будет работать 1 100 человек. Продукция будет поставляться преимущественно на внутренний рынок Казахстана (порядка 60%), остальное будет экспортироваться.



В церемонии также приняли участие генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, председатель Совета директоров Группы компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев, председатель правления НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.

На прошлой неделе Нижнекамский шинный завод «Татнефти» зарегистрировал торговое имя Kama Aurus. Автомобили российского бренда Aurus будут комплектовать выпущенными специально для них брендированными шинами.



Татьяна Леухина