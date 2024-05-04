Минстрой Татарстана: среднегодовой уровень собираемости платежей населения за ЖКУ составил 99,3%

В марте 2024 года уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составил 98,6%, что на 2% ниже, чем в марте 2023 года. При этом за январь — март текущего года средний уровень собираемости составил 96,7%, что на 0,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднегодовой уровень собираемости достиг 99,3%, что на 0,1% выше, чем в 2023 году.

Доля платежей, совершенных в электронном формате, увеличилась до 75,7%, что на 3,2% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на 1 апреля 2024 года просроченная задолженность за газ снизилась на 16 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 225 млн рублей. Задолженность за электроэнергию также уменьшилась на 14 млн рублей и составила 32 млн рублей

Задолженность управляющих организаций за тепловую энергию перед «Татэнерго» сократилась на 60 млн рублей и составила 220 млн рублей по состоянию на 1 апреля. Снижение задолженности отмечено во всех муниципальных образованиях.

Ранее, Минстрой Татарстана сообщил, что работы по капремонту стартовали в 465 многоквартирных домах.

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Рената Валеева