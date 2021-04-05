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Самолет, круживший над Казанью, сел в Москве

14:30, 05.04.2021
Самолет, круживший над Казанью, сел в Москве
Фото: Максим Платонов

Самолет, вылетевший рейсом Казань — Стамбул, кружил в небе над Казанским аэропортом имени Габдуллы Тукая из-за технических проблем — не убрались шасси. Пилотам пришлось летать вокруг города, чтобы выработать все топливо. Позднее лайнер сел в Москве в аэропорту Шереметьево, сообщает telegram-канал Mash Iptash.

Приземление прошло нормально, пострадавших нет.

Ранее «Реальное время» направило запрос в пресс-службу аэропорта. Позже в пресс-службе аэропорта добавили, что по решению командира воздушного судна самолет был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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