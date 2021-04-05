Российские мусульмане смогут отправиться в хадж в Саудовскую Аравию

Российские мусульмане в этом году смогут совершить паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Проблем из-за вакцинации российскими препаратами не должно возникнуть.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила российскую вакцину «Спутник V». Власти Саудовской Аравии объявили, что непременным условием для паломнической поездки является прививка от COVID-19.

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Замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов выразил надежду, что у паломников из России не возникнет проблем из-за того, что они прививались «Спутником V» или другими российскими препаратами. Он подчеркнул, что власти Саудовской Аравии в вопросах хаджа никогда не руководствуются какими-то политическими соображениями, а действуют объективно по ситуации, передает «РИА Новости».

В прошлом году Саудовская Аравия отменила хадж из-за пандемии коронавируса. В Татарстане без хаджа остались 600 человек.

Татьяна Леухина