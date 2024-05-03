Выход фильма «Сто лет тому вперед» спровоцировал интерес к книгам Булычева

Фото: Динар Фатыхов

В середине апреля 2024 года в прокат вышел фильм режиссера Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам одноименной повести Кира Булычева. В первую неделю после выхода экранизации продажи книг писателя в магазинах «Читай-город» выросли на 85% (в 1,8 раза) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным произведением Кира Булычева стал остросюжетный роман «Поселок» о выживании землян на незнакомой планете. Второе и третье место разделили детские книги писателя «Приключения Алисы» и «Сто лет тому вперед».

Экранизация спровоцировала рост продаж не только книг Булычева, но и фантастики в целом, плюс 10 процентов, по сравнению с прошлым годом. Вместе с Булычевым покупают произведения братьев Стругацких, книгу Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» и роман Герберта Уэллса «Человек-невидимка».

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Екатерина Петрова