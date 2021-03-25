Верховный суд РТ признал незаконным приказ Бастрыкина об увольнении полковника Халиева

Фото: «Реальное время»

Новую победу в суде одержал экс-глава Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиль Халиев. Сегодня Верховный суд Татарстана постановил восстановить его в должности и взыскать со Следственного комитета более 600 тысяч рублей в счет вынужденного прогула, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Решение Вахитовского райсуда Казани от 7 августа 2020-го по гражданскому иску уволенного полковника сегодня было отменено. Теоретически к работе уволенный может вернуться хоть завтра.

«Суд постановил восстановить его на службе и указал, что решение должно быть исполнено незамедлительно», — сообщила «Реальному времени» адвокат истца Диляра Фахретдинова. По ее словам, требования иска Верховным судом республики сегодня были удовлетворены в полном объеме. «Какие именно из наших доводов услышала апелляционная инстанция, мне сказать сложно. Мы настаивали на том, что нарушена сама процедура увольнения», — подчеркнула Фахретдинова.

Сам Камиль Халиев от комментария воздержался.

Напомним, в том иске Халиев просил суд признать незаконным приказ руководителя СКР Александра Бастрыкина о своем увольнении со службы. Основанием для такого приказа стали обвинения в совершении уголовно наказуемых деяний, ранее выявленные нарушения в расследовании иных уголовных дел, отсутствие надлежащего контроля за процессуальной деятельностью сотрудников отдела и неоднократное привлечение главного следователя Челнов к дисциплинарной ответственности.

Работы Халиев лишился в мае 2020 года уже в статусе обвиняемого по уголовному делу. Это дело будет рассматривать Октябрьский райсуд города Кирова. На переносе процесса в другой регион страны настаивал именно экс-начальник отдела СКР и после отказа кассационной инстанции добился такого решения на уровне Верховного суда РФ.



По версии СК, следователь Екатерина Перепеченова, начальник отдела Камиль Халиев и его зам Ильдар Шакиров в 2017—2018 годах по предварительному сговору злоупотребили полномочиями, привлекли заведомо невиновного электрика Зайцева к уголовной ответственности за смерть двух рабочих под упавшей бетонной плитой на стройке и незаконно освободили от уголовной ответственности бизнесмена — заказчика работ Фанила Шарипова.

Перепеченовой инкриминируют еще и служебный подлог с незаконной переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье и прекращением преследования Зайцева за деятельным раскаянием. Также экс-следователей обвиняют в преступной халатности по делу об изнасиловании 16-летней работницы кафе хозяином заведения из Турции. По версии обвинения, дело было закрыто без достаточных оснований, возможные вещдоки утрачены, а когда вышестоящая инстанция отменила это решение, подозреваемого в России уже не было.

С обвинением все трое не согласны.