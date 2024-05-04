В Казани состоялась церемония открытия прямого регулярного рейса Казань — Улан-Удэ
В Казани состоялась церемония открытия первого прямого регулярного рейса по маршруту Казань — Улан-Удэ — Казань.
Прибывший из Улан-Удэ в Татарстан самолет по традиции проехал под аркой, созданной из водных струй пожарных машин. Затем состоялась церемония разрезания красной ленточки, в которой приняли участие представители Государственного комитета Татарстана по туризму, авиакомпании Nordwind и Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.
Рейсы в столицу Республики Бурятия будут выполняться дважды в неделю на самолетах вместимостью 189 пассажирских мест по следующему расписанию:
- Вылет из Казани (рейс N4-783): понедельник и пятница в 23:30 (местное время Казани)
- Вылет из Улан-Удэ (рейс N4-784): вторник и суббота в 10:50 (местное время Улан-Удэ)
Продолжительность полета из Казани в Улан-Удэ составит около пяти часов, а в обратном направлении — около пяти с половиной часов.