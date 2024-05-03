В России введут штрафы за незаконную продажу сим-карт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект поправок к Административному кодексу, предусматривающий введение штрафов до 2 млн рублей за незаконную продажу сим-карт мигрантам. Эти меры направлены на борьбу с незаконным использованием мобильной связи и обеспечение контроля данных о пользователях.

Согласно нововведениям, иностранные граждане смогут пользоваться мобильной связью только после прохождения регистрации на портале «Госуслуги». Это позволит контролировать использование сим-карт и связанные с ними операции, а также обеспечить безопасность и конфиденциальность данных пользователей.

Предложенные изменения в законодательстве направлены на ужесточение контроля за использованием мобильной связи и предотвращение незаконных действий. Они призваны обеспечить безопасность информационного пространства и защиту прав иностранных граждан, использующих мобильную связь в России.

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Анастасия Фартыгина