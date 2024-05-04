Минсельхозпрод Татарстана: потенциал посевных агрегатов позволяет хозяйствам засевать более 100 тысяч га в сутки

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров сообщил, что в республике хозяйства имеют возможность засевать более 100 тысяч гектаров в сутки. Об этом он заявил на совещании в Доме правительства Татарстана, которое провел премьер-министр Алексей Песошин.

По словам Зяббарова, благоприятные погодные условия позволяют вести посевные работы с максимальной производительностью. В частности, высокую выработку показали хозяйства Заинского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Сармановского, Тетюшского и Ютазинского районов.

Министр призвал агрохолдинги «Поволжская зерновая компания», «АгроИнвест» и «Красный Восток» задействовать все имеющиеся ресурсы для ускорения темпов посевной кампании.



Зяббаров подчеркнул, что необходимо своевременно завершить ремонт кормозаготовительной техники к 10 мая, чтобы обеспечить уборку кормового клина. Готовность кормоуборочной техники к 1 мая составляет 84%. Усилить подготовку этой техники должны хозяйства Верхнеуслонского, Черемшанского и Ютазинского районов.



Продолжается работа по внесению данных о личных подсобных хозяйствах в электронную похозяйственную книгу. На 3 мая в нее внесено 214,5 тыс. хозяйств, что составляет 65% от их общего числа. Высокие показатели по внесению данных зафиксированы в Сабинском, Сармановском, Алексеевском, Спасском, Лаишевском, Буинском, Нурлатском, Бугульминском и Актанышском районах. Окончательный срок внесения данных в ЭПК установлен до 1 июня 2024 года.



Ранее, Минстрой Татарстана сообщил, что в марте 2024 года уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составил 98,6%, что на 2% ниже, чем в марте 2023 года.



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Рената Валеева