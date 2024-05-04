Президент Лаоса посетит Россию для участия в параде Победы

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит примет участие в параде Победы, который состоится в Москве 9 мая, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на посольство Лаоса в Москве.

— Подтверждаем планируемый визит президента, — сообщили в дипломатическом представительстве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал участие более 9 тысяч военнослужащих, 70 единиц техники и двух авиагрупп в параде на Красной площади. По его словам, среди участников будет присутствовать и личный состав, задействованный в ходе специальной военной операции. Завершит парад авиационная групповая демонстрация пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Генеральная репетиция парада запланирована на 5 мая.

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Рената Валеева