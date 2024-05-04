Жители Татарстана могут проконсультироваться по вопросам профилактики клещевых инфекций

До 13 мая жители Татарстана могут обратиться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по РТ и получить консультацию по профилактике клещевых инфекций. Телефон горячей линии +7 (843) 238-98-54.

График работы горячей линии:

Выходные и праздничные дни: с 09:00 до 17:00

Рабочие дни: с 09:00 до 18:00

В рабочие дни можно также получить консультацию по телефонам:

+7 (843) 238-53-68

+7 (843) 238-21-74

Кроме того, жители республики могут обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: +7 (800) 555-49-43 (круглосуточно).



Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения мер защиты при посещении лесов и парков:

Носить светлую однотонную одежду, плотно прилегающую к телу.

Использовать репелленты.

Не садиться и не ложиться на траву.

Периодически осматривать одежду, тело и волосы на наличие клещей.

Вакцинацию против клещевого энцефалита рекомендуется проводить заблаговременно, до начала сезона активности клещей.

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Рената Валеева