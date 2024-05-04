Жители Татарстана могут проконсультироваться по вопросам профилактики клещевых инфекций
До 13 мая жители Татарстана могут обратиться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по РТ и получить консультацию по профилактике клещевых инфекций. Телефон горячей линии +7 (843) 238-98-54.
График работы горячей линии:
- Выходные и праздничные дни: с 09:00 до 17:00
- Рабочие дни: с 09:00 до 18:00
В рабочие дни можно также получить консультацию по телефонам:
- +7 (843) 238-53-68
- +7 (843) 238-21-74
Кроме того, жители республики могут обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: +7 (800) 555-49-43 (круглосуточно).
Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения мер защиты при посещении лесов и парков:
- Носить светлую однотонную одежду, плотно прилегающую к телу.
- Использовать репелленты.
- Не садиться и не ложиться на траву.
- Периодически осматривать одежду, тело и волосы на наличие клещей.
Вакцинацию против клещевого энцефалита рекомендуется проводить заблаговременно, до начала сезона активности клещей.
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