МЧС России после взрыва на дагестанской автозаправке увеличит штраф для незастрахованных АЗС

МЧС России предлагает увеличить штрафы для владельцев опасных объектов после пожара на АЗС в Махачкале в августе 2023 года. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, происшествие показало необходимость пересмотра размеров административных штрафов за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта.

Предлагается увеличить штрафы для должностных лиц с 15-20 тыс. рублей до 20-40 тыс., а для юридических лиц — с 300 тыс. — 500 тыс. до 500 тыс. — 1 млн рублей.

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Рената Валеева