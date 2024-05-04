Гузель Уразова озвучила сроки возвращения в Казань после операции

Певица Гузель Уразова поделилась видео в социальных сетях, где ее в Москве встречают младшая дочь Ариана и муж Ильдар Хакимов. Как написала заслуженная артистка РТ, она предполагала, что поедет в Казань уже 2 мая. Но в больнице, где проводилась операция (какая именно, не уточняется), ей пришлось задержаться.

«Хочу лишь сказать, что болезнь ни к кому из нас не приходит, спросив разрешения», — написала певица в ответ на многочисленные домыслы.

Ариана, родившаяся в феврале 2021 года, — младшая из четырех детей звездной семьи, после дочерей Эллари, Камиллы и сына Самира.

В начале мая Уразова, популярный блогер, сообщила, что ее выпустили из больницы. Операция, судя по социальным аккаунтам, прошла неделю назад и длилась шесть часов. «Гузель, говорят, ты в реанимации. А я: в реанимации? А я думала, на фотосессии», — рассказала шутку Уразова.



Эту запись сопровождало видео, на котором было видно, что певица лежит в отделении пластической хирургии и ею занимается пластический хирург Кристина Горкуш, со стажем работы 16 лет.

Кроме того, в конце апреля у певицы вышла новая песня и клип «Яшьлек утлары» («Огни молодцы»).

Фаниль Каримов