Прокуратура Челнов потребовала привести в порядок ливневки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Прокуратура Набережных Челнов после проведения проверки соблюдения органами местного самоуправления правил благоустройства требует привести ливневки в порядок, сообщает прокуратура Татарстана.



Повод проверки — залитые водой дороги и тротуары из-за активного таяния снега в период весенних дождей. Местные жители считают, что виной тому — забитые ливневые канализации.

Прокуратура установила, что при таянии снега и выпадении осадков на значительной территории Челнов канализации не справляются с нагрузкой, в результате улицы затапливаются. Дождеприемники находятся в ненадлежащем состоянии.

В адрес руководителя исполкома города внесено представление об устранении нарушений. Виновных должны привлечь к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, проблема с ливневками наблюдается не только в Челнах. В соцсетях пользователи начали делиться фотографиями огромных луж во дворах. В Казани лужи достигли таких размеров, что уточки начали принимать их за небольшие водоемы.

Власти пытаются бороться с проблемой: так, с начала года в Казани прочистили 2,5 км ливневой канализации, а еще в столице Татарстана запустили систему «Открытая Казань» для приема сообщений жителей многоквартирных домов о подтоплениях во дворах.

Маргарита Головатенко