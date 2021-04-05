Гособвинитель предложил 3 года колонии для водителя, обвиняемого в смертельном наезде на 18-летнюю девушку

В Вахитовском районном суде Казани продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 30-летнего водителя автобуса, которого обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура РТ.



В понедельник, 5 апреля, государственный обвинитель выступил в прениях сторон и предложил суду признать мужчину виновным в преступлении и назначить ему три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Предложено также лишить его права управления транспортом на три года. О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.

Напомним, следствие считает, что 2 ноября 2018 года фигурант, управляя автобусом НЕФАЗ, выехал на перекресток улиц Бутлерова — Маяковского на запрещающий сигнал светофора, что привело к наезду на 18-летнюю жительницу Казани. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Девушка скончалась от полученных травм на месте в карете скорой помощи. Мужчина вину не признал.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Реальное время» сообщало о передаче уголовного дела в суд прокуратурой — это произошло спустя два года после происшествия.

Маргарита Головатенко