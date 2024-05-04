На Солнце 4 мая произошли пять мощных вспышек
Ученые зарегистрировали на Солнце пять мощных вспышек, включая вспышку класса M9.1, сообщает Институт прикладной геофизики.
Вспышка класса M9.1 произошла в 09:19 мск в группе солнечных пятен 3 663. Продолжительность вспышки составила 28 минут. Она сопровождалась нарушением радиосвязи в КВ-диапазоне.
Кроме того, были зарегистрированы вспышки классов M1.2, M1.1, M2.4 и M1.6. Первая вспышка произошла в 01:45 мск.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Мощность излучения увеличивается в 10 раз при переходе к следующему классу. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.
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