В Татарстане решают, как отмечать День Победы во второй год пандемии

Как будут отмечать в этом году День Победы, сейчас обсуждается, сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Речь идет не только о массовом мероприятии, прорабатываются и другие форматы, как, например, установка бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на его родине, в Лаишево.

«Из небольших историй складывается целая подготовительная работа», — сказала Лилия Галимова.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии парад Победы прошел в закрытом формате, без зрителей. На нем присутствовали только ветераны Великой Отечественной войны. Зрители могли наблюдать за происходящим только через онлайн и ТФ-трансляции. В онлайн-формат также была перенесена акция «Бессмертный полк».



Екатерина Аблаева