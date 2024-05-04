В Казани отменили салют в честь 9 Мая

Фото: Максим Платонов

Решение об отмене салюта принято в целях обеспечения безопасности большого скопления людей. Ежегодно в районе Казанского кремля, на набережной и территории у «Чаши» собираются десятки тысяч зрителей. С учетом текущей ситуации правоохранительные органы не смогут обеспечить должный уровень безопасности во время и после проведения салюта.



Также отменены салюты в честь 9 Мая и в других городах России, в том числе в Благовещенске, Новосибирске, Екатеринбурге, Пензе, Ростове-на-Дону и Калининграде.

Власти соседних Чувашии и Удмуртии отменили не только салют, но и парад Победы.

Ранее, в целях безопасности в этом году в Татарстане отменили привычное шествие «Бессмертного полка». Об этом на еженедельном совещании исполкома Казани заявил мэр города Ильсур Метшин.

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Рената Валеева