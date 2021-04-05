В районе Татарстана в ходе рейда отловили больше 600 бродячих собак
В Тукаевском районе Татарстана в ходе рейда отловили больше 600 бродячих собак. Животных собираются стерилизовать и чипировать.
По данным Chelny-biz.ru, животных отловили в населенных пунктах Малая Шильна, Нижние Суык-Су, ДНП «Усадьба», поселках Сосновый Бор, Круглое Поле, в Новотроицком, Суровке, Бурдах, Мелекесе, Старых Ерыклах и в поселке совхоза «Татарстан».
Ранее в Казани свора собак напала на ребенка, его спас прохожий.
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