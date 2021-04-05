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В районе Татарстана в ходе рейда отловили больше 600 бродячих собак

07:54, 05.04.2021 1
В районе Татарстана в ходе рейда отловили больше 600 бродячих собак
Фото: realnoevremya.ru

В Тукаевском районе Татарстана в ходе рейда отловили больше 600 бродячих собак. Животных собираются стерилизовать и чипировать.

По данным Chelny-biz.ru, животных отловили в населенных пунктах Малая Шильна, Нижние Суык-Су, ДНП «Усадьба», поселках Сосновый Бор, Круглое Поле, в Новотроицком, Суровке, Бурдах, Мелекесе, Старых Ерыклах и в поселке совхоза «Татарстан».

Ранее в Казани свора собак напала на ребенка, его спас прохожий.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:53
    После стерилизации, раздайте в дома зоозащитников! Они очень переживают за собачек. А не обратно на улицу отпускайте.
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