В Челнах планируют отказаться от автобусов малой вместимости

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев анонсировал переход от автобусов малой вместимости к автобусам средней и большой вместимости на городских маршрутах. Для этого исполком организует рабочую группу, которая занимается обновлением городского автопарка.

— Со временем — период этот будет не очень короткий и не очень длительный — перейдем от автобусов малой вместимости к автобусам средней и большой вместимости. Не обязательно это будут ЛИАЗы, это могут быть и НЕФАЗы, и автобусы другой марки, которые по определенным характеристикам будут поставлять через аукцион компании-производители, — передают его слова «Челнинские известия».

Фото: nabchelny.ru

Он не исключил, что в будущем по городу будут курсировать маршрутные такси. Магдеев поставил задачу вернуться к тому, чтобы, как и прежде, на маршрутах было не менее 65—70 автобусов большой вместимости.



В конце марта на городские маршруты в Челнах вышли московские ЛИАЗы. Автобусы пока обслуживают только 22 маршрут. Город получил 40 транспортных средств.

Татьяна Леухина