Итоги дня: аварии на водопроводах Казани, конфликт в Армении, задержание министра в Башкирии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 25 февраля:
- Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава кабмина страны назвал случившееся попыткой переворота и освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Вчера президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». Своих сторонников Пашинян сегодня призвал собраться на площади Республики в центре Еревана, рядом со зданием правительства. На улицы вышли и оппоненты, выступающие за отставку премьера. Периодически между сторонами проходили столкновения. Вечером Никол Пашинян объявил о прекращении шествия его сторонников и призвал политические силы республики к консультациям. Его оппоненты, напротив, заявили, что акции протеста с требованием отставки премьера будут бессрочными.
- В Казани рассказали о планах по благоустройству и созданию новых парков. На правом берегу Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы появится «Парк горизонтов». Автором концепции этого парка выступил французский ландшафтный архитектор Мишель Пена. На этом отрезке берега Казанки появятся семь зеленых аллей, дюна с зеленым амфитеатром, водная линза, опоясывающая «Чашу», и большая оранжерея. Мэр Казани Ильсур Метшин добавил, что проект пока предварительный. Его еще будут дорабатывать. Подробнее о концепции — в материале «Реального времени».
- Правительство России отложило введение новых правил проведения техосмотра автомобилей. Обязательную фотофиксацию процесса, как и другие правила, перенесли с 1 марта на 1 октября. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин. С марта этого года в России должна была стартовать новая система прохождения ТО. Эти правила предполагают, что оформление диагностических карт должно производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписываться электронной подписью эксперта, проводившего осмотр.
- Накануне в соцсети в одном из сообществ Набережных Челнов местная жительница сообщила, что ее мать умерла после прививки от коронавируса. Минздрав Татарстана организовал проверку, по итогам которой сообщил, что причиной смерти жительницы Челнов послужило осложнение заболевания, не связанного с коронавирусом. У женщины произошла остановка сердца. В течение получаса ее пытались реанимировать, но врачам не удалось спасти пациентку. Первую дозу вакцины челнинке ввели 29 декабря с соблюдением всех нормативов. Противопоказаний к прививке у нее не имелось.
- Сегодня в Башкирии задержали вице-премьера правительства региона и министра ЖКХ Бориса Беляева, сообщает ИА «Башинформ». По предварительным данным, это связано с уголовным делом о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, где на тот момент он был мэром. Речь идет о предварительном общении вице-премьера — министра ЖКХ РБ со следователями по эпизоду, произошедшему несколько лет назад и связанному с делом другого участника правительства республики. Отмечается, что уголовное дело связано с превышением должностных полномочий и неэффективными тратами.
- Уголовное дело экс-главы челнинского отдела Следкома Камиля Халиева и двух его подчиненных рассмотрят за пределами Татарстана. Сегодня Верховный суд РФ постановил отправить материалы в Октябрьский райсуд Кирова. Ходатайство о переносе процесса в другой регион заявил 12 ноября 2020 года на предварительном слушании в Набережночелнинском суде сам Халиев. Решение Шестого КСОЮ было обжаловано, и сегодня коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ нашла основания для изменения подсудности. Напомним, трех офицеров СК — Екатерину Перепеченову, начальника отдела Камиля Халиева и его зама Ильдара Шакирова — обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2017—2018 годах они привлекли заведомо невиновного электрика Зайцева к уголовной ответственности за смерть двух рабочих под упавшей бетонной плитой на стройке и незаконно освободили от уголовной ответственности бизнесмена — заказчика работ Фанила Шарипова.
- Национальная комиссия Украины на основании решения суда предписала заблокировать 426 сайтов, в их числе много российских. Так, среди подлежащих блокировке сайтов есть РБК, «Аргументы недели», Livejournal и другие. Суд поручил «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet», ограничив доступ к данным сайтам. Решение вынесено по статье о мошенничестве в крупных размерах или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники. Подробности этого дела не сообщаются.
- Сегодня в Казани произошло несколько аварий. Так, из-за прорыва водопровода на проспекте Ибрагимова остались без воды 12 домов. Позднее аварию устранили. Однако, проблемы с водопроводом возникли еще на улице Четаева — жильцам домов по этой улице не перекрывали воду, аварию устраняют. Без воды остались жители нескольких домов на перекрестке улиц Гвардейской и Аделя Кутуя — читатели сообщили, что воды нет уже более суток. Проблему пытаются устранить, в диспетчерской «Водоканала» заверили, что все неполадки должны быть устранены сегодня, но точное время назвать затруднились. Для жителей привезли цистерну с водой.
- Племянница бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова Рауфа опровергла арест Урала Рахимова. Она заявила, что ряд публикаций намеренно «заказан» против семьи первого президента Башкирии первыми лицами республики. До этого в СМИ, напомним, появились сообщения об аресте в Вене находящегося в розыске Урала Рахимова. В России против Урала Рахимова возбудили уголовное дело по ст. 160 («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ст. 174 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Его объявили в международный розыск 6 лет назад. Россия уже неоднократно просила Австрию выдать Рахимова.
- Татарстан по итогам прошлого года вошел в число регионов-лидеров по сокращению собственных доходов. Эксперты связывают это с падением цен на углеводороды, что привело к падению поступлений налога на прибыль в бюджет республики. По данным федерального казначейства, собственные доходы в прошлом году сократились у 32 регионов России (год к году). У 11 их них показатель превысил 10%.
- О риске закрытия в 2021 году предупредил каждый десятый представитель малого бизнеса: к закрытию в этом году готовятся 9,7% компаний, представляющий малый или средний бизнес. В начале года у 33,1% продолжил снижаться оборот. Еще у 27,1% оборот сохранился на уровне 2020 года. Лишь чуть больше 19% представителей бизнеса говорят о постепенном восстановлении показателей. У 60% компаний выручка в 2020 году уменьшилась более чем на 30%. Почти половине компаний (45%) пришлось урезать фонд оплаты труда. Более чем у 40% компаний спрос упал в 1,5 раза и более. Чуть более 20% респондентов в 2020 году снижения спроса на свои товары и услуги не заметили.
- В Казани умер режиссер и худрук студенческого народного театра «Тургай» Казанского государственного аграрного университета Роберт Галиев. Ему было 67 лет. Роберт Галиев руководил театром более 40 лет. Режиссер рассказывал, что под его началом в студенческом театре выступал бывший министр образования РТ Энгель Фаттахов и другие видные деятели республики.
- Глава группы «Открытие», бывший министр финансов Михаил Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой. Упомянув пирамиду МММ и ее основателя Сергея Мавроди, он заявил, что для него биткоин — «синоним примерно той же пирамиды». По словам банкира, за биткоином нет никакой реальной потребительской стоимости.
- Власти Татарстана не видят причин штрафовать структуры «Ростеха» за отставание от сроков по строительству мусоросжигательного завода. По словам руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, в 2020 году весь мир столкнулся с глобальной проблемой пандемии коронавируса, и «РТ-Инвест» — не исключение. Поэтому «речи о штрафных санкциях не идет».
- Галимова сообщила, что власти РТ могут рассмотреть вопрос о новых послаблениях «антиковидных» ограничений в марте. Перед этим президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с предпринимателями.
- ОАЭ направит в Татарстан три рабочие группы. Возможность визита арабских специалистов в республику обсудили президент РТ Рустам Минниханов и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед ибн Заид в рамках прошедшей в ОАЭ Международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2021. Одна группа займется изучением возможностей сотрудничества в области производства продуктов питания и сфере сельского хозяйства, вторая обратит внимание на промышленность, третья — на строительную отрасль.
- В четверг на лондонской бирже ICE стоимость апрельского фьючерса нефти марки выросла на 0,82%. К 11.23 (мск) за один баррель элитной марки предлагали $67,59. По данным на 18.00 цена на фьючерсы составила $65,87.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел строительство скоростной трассы М-12 с высоты птичьего полета и провел выездное совещание на месте. Минниханову доложили о ходе работ на 7-м и 8-м участке, которые проходят по территории республики. На 7-м участке выполняются работы по снятию растительного слоя, разработке грунта, планировке площади, устройству плит временной автодороги, установке столбов освещения. На 8-м участке пока ведутся подготовительные работы, строятся временные подъездные дороги, обустраиваются строительные площадки, проходят инженерно-геологические изыскания. Также стартовали работы на мостовом переходе через Волгу.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проведение городских фестивалей в Москве могут возобновить в течение одного-двух месяцев при сохранении положительной динамики по уровню заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что в городе наблюдается устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости.
- В Челнах в 2020 году в связи с коронавирусом увеличилась смертность по причине заболеваемости органов дыхания — это третья по частоте причина, идущая за болезнями органов кровообращения и новообразованиями. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 18%, однако он ниже среднего по республике.
- В Татарстане может появиться производство по переработке стеклотары. Данный вопрос находится на стадии рассмотрения, сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрат Шигапов. Он также напомнил, что в республике ведется активная пропаганда раздельного сбора вторсырья. В частности, в Казани работает цех по безопасной утилизации люминесцентных ламп, градусников, медицинских приборов и других ртутьсодержащих отходов.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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