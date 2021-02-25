О риске закрытия в 2021 году предупредил каждый десятый представитель малого бизнеса

В России в 2021 году 9,7% компаний, представляющих малый и средний бизнес, готовятся к закрытию. В начале года у 33,1% продолжил снижаться оборот.

Еще у 27,1% оборот сохранился на уровне 2020 года, следует из данных опроса, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Лишь чуть больше 19% представителей бизнеса говорят о постепенном восстановлении показателей.

По данным исследования, у 60% компаний выручка в 2020 году уменьшилась более чем на 30%. Почти половине компаний (45%) пришлось урезать фонд оплаты труда, передает РБК.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Более чем у 40% компаний спрос упал в 1,5 раза и более. Чуть более 20% респондентов в 2020 году снижения спроса на свои товары и услуги не заметили.

Согласно результатам мониторинга, в сложившихся условиях бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8% респондентов. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — просто не закрывать бизнес на карантин.

Напомним, в Татарстане в марте власти могут рассмотреть очередной этап снятия ограничений. В том числе возможна отмена запрета на работу заведений общепита в ночные часы, о которой просят рестораторы.