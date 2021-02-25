Украинские власти заблокируют более 400 сайтов, в их числе российские

Национальная комиссия Украины на основании решения суда предписала заблокировать 426 сайтов, в их числе много российских. Так, среди подлежащих блокировке сайтов есть РБК, «Аргументы недели», Livejournal и другие.



«Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с требованием заблокировать работу 426 сайтов», — приводит слова сообщения RT.

Фото: pixabay.com

Ранее «Реальное время» сообщало о блокировке Twitter 100 аккаунтов, связанных с Россией. Речь идет о двух группах учетных записей, связанных с властями РФ, с помощью которых, как заявили в компании, осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности НАТО», и аккаунтах, с которых якобы велась деятельность против ЕС и США.

Маргарита Головатенко