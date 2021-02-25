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В Казани устранили аварию на водопроводе по проспекту Ибрагимова

17:15, 25.02.2021
В Казани устранили аварию на водопроводе по проспекту Ибрагимова
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани устранили аварию на водопроводе по проспекту Ибрагимова, в результате которой жители 12 многоквартирных домов остались без воды.

На данный момент водоснабжение восстановлено во всех домах, сообщается на сайте мэрии Казани со ссылкой на МУП «Водоканал».

Напомним, сегодня в Казани на проспекте Ибрагимова прорвало трубу водопровода диаметром 500 мм 1973 года постройки, что привело к отключению воды в 12 домах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня же в Казани произошла еще одна коммунальная авария, из-за которой остались без воды жильцы нескольких домов на перекрестке улиц Гвардейской и Аделя Кутуя. Также стало известно о затоплении улицы Четаева из-за повреждения водопровода.

Татьяна Демина
ОбществоПроисшествия Татарстан
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