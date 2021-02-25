В Казани умер руководитель театра «Тургай» Роберт Галиев

В четверг, 25 февраля, в Казани умер режиссер и худрук студенческого народного театра «Тургай» Казанского государственного аграрного университета Роберт Галиев. Ему было 67 лет.

О времени и месте церемонии прощания будет сообщено позже, передает пресс-служба вуза.

Фото: agro.kazgau.ru

Роберт Галиев руководил театром более 40 лет. Режиссер рассказывал, что под его началом в студенческом театре выступал бывший министр образования РТ Энгель Фаттахов и другие видные деятели республики.