В Казани умер руководитель театра «Тургай» Роберт Галиев
В четверг, 25 февраля, в Казани умер режиссер и худрук студенческого народного театра «Тургай» Казанского государственного аграрного университета Роберт Галиев. Ему было 67 лет.
О времени и месте церемонии прощания будет сообщено позже, передает пресс-служба вуза.
Роберт Галиев руководил театром более 40 лет. Режиссер рассказывал, что под его началом в студенческом театре выступал бывший министр образования РТ Энгель Фаттахов и другие видные деятели республики.ОбществоКультураОбразование Татарстан
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