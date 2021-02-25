ОАЭ направит в Татарстан три рабочие группы

Фото: пресс-служба президента РТ

ОАЭ направит в Татарстан три рабочие группы. Возможность визита арабских специалистов в республику обсудили президент РТ Рустам Минниханов и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед ибн Заид в рамках прошедшей в ОАЭ Международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2021.

Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, одна группа займется изучением возможностей сотрудничества в области производства продуктов питания и сфере сельского хозяйства, вторая обратит внимание на промышленность, третья — на строительную отрасль.

«Вы знаете, что в части торгового оборота с ОАЭ у нас по объективным причинам есть снижение, связанное с пандемией. Они проявили готовность еще больше усилить сотрудничество», — отметила официальный представитель казанского Кремля.

Напомним, 21 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби открылась 15-я международная выставка вооружений IDEX-2021. Это одна из крупнейших в мире выставок, где демонстрируются новейшие технологии в наземном, морском и воздушном секторах обороны. Там побывал и Рустам Минниханов.