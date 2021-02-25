Главы районов РТ, через которые пролегает трасса М-12, предложил создать дополнительную инфраструктуру

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел строительство скоростной трассы М-12 с высоты птичьего полета и провел выездное совещание на месте. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Рустаму Минниханову доложили о ходе работ на 7 и 8 участке, которые проходят по территории республики. На 7-м этапе выполняются работы по снятию растительного слоя, разработке грунта, планировке площади, устройству плит временной автодороги, установке столбов освещения. На 8-м участке пока ведутся подготовительные работы, строятся временные подъездные дороги, обустраиваются строительные площадки, проходят инженерно-геологические изыскания. Также стартовали работы на мостовом переходе через реку Волгу.

«В ходе строительства со стороны глав районов, через которые пролегает дорога, поступило ряд обращений по дородному строительству и созданию дополнительной инфраструктуры. Президент поручил профильным ведомствам проработать эти вопросы и найти решения», — сообщает пресс-служба президента РТ.



Ранее сообщалось, что на контроль за строительством трассы М-12 выделили 2,7 млрд рублей.

Ольга Плешкова