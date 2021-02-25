В казанском Кремле не видят причин для штрафов за срыв сроков по строительству МСЗ
Власти Татарстана не видят причин штрафовать структуры «Ростеха» за отставание от сроков по строительству мусоросжигательного завода.
В четверг на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова подчеркнула, что в 2020 году весь мир столкнулся с глобальной проблемой пандемии коронавируса. Не только «РТ-Инвест» сейчас испытывает трудности.
«О штрафных санкциях речи не идет», — сказала она.
Напомним, «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха») не укладывается в срок и может задержать запуск пяти мусоросжигательных электростанций в Казани и Подмосковье. Компания попросила правительство РФ не применять к ней санкции, которые могут составить до 7 млрд рублей.
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