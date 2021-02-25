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В казанском Кремле не видят причин для штрафов за срыв сроков по строительству МСЗ

09:30, 25.02.2021
В казанском Кремле не видят причин для штрафов за срыв сроков по строительству МСЗ
Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана не видят причин штрафовать структуры «Ростеха» за отставание от сроков по строительству мусоросжигательного завода.

В четверг на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова подчеркнула, что в 2020 году весь мир столкнулся с глобальной проблемой пандемии коронавируса. Не только «РТ-Инвест» сейчас испытывает трудности.

«О штрафных санкциях речи не идет», — сказала она.

Фото: rostec.ru

Напомним, «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха») не укладывается в срок и может задержать запуск пяти мусоросжигательных электростанций в Казани и Подмосковье. Компания попросила правительство РФ не применять к ней санкции, которые могут составить до 7 млрд рублей.

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