В казанском Кремле не видят причин для штрафов за срыв сроков по строительству МСЗ

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана не видят причин штрафовать структуры «Ростеха» за отставание от сроков по строительству мусоросжигательного завода.

В четверг на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова подчеркнула, что в 2020 году весь мир столкнулся с глобальной проблемой пандемии коронавируса. Не только «РТ-Инвест» сейчас испытывает трудности.



«О штрафных санкциях речи не идет», — сказала она.

Фото: rostec.ru

Напомним, «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха») не укладывается в срок и может задержать запуск пяти мусоросжигательных электростанций в Казани и Подмосковье. Компания попросила правительство РФ не применять к ней санкции, которые могут составить до 7 млрд рублей.

