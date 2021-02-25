Исследование: Татарстан в числе лидеров по сокращению собственных доходов в 2020 году

Татарстан по итогам прошлого года вошел в число регионов-лидеров по сокращению собственных доходов. Эксперты связывают это с падением цен на углеводороды, что привело к падению поступлений налога на прибыль в бюджет республики.

Лидерами по сокращению собственных доходов в 2020 году стали также Тюменская область, ЯНАО, Коми и Башкирия, подсчитал ведущий научный сотрудник ВШЭ Андрей Чернявский.

В исследовании отмечается, что, по данным федерального казначейства, собственные доходы в прошлом году сократились у 32 регионов России (год к году). У 11 их них показатель превысил 10%.

По подсчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, доходы региональных бюджетов в 2020 году составили 14,9 трлн рублей (в 2019 году — 13,5 трлн рублей).

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При этом доля собственных доходов в прошлом году у регионов составила 11,1 трлн рублей. По сравнению с 2019 годом они практически не изменились. Однако поступления по налогу на прибыль стали меньше, а доходы от НДФЛ существенно возросли.

В конце января СМИ сообщали, что 58 из 85 регионов России (68%) из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса закончили 2020 год с дефицитом бюджета. В совокупности на 1 января 2021 года он составил 762,2 млрд рублей — 5% от общих доходов регионов.



Татьяна Демина