В Башкирии задержали министра ЖКХ Бориса Беляева

Сегодня в Башкирии задержали вице-премьера правительства региона и министра ЖКХ Бориса Беляева, сообщает ИА «Башинформ». По предварительным данным, это связано с уголовным делом о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, где на тот момент он был мэром.

«Речь идет о предварительном общении вице-премьера — министра ЖКХ РБ со следователями по эпизоду, произошедшему несколько лет назад и связанному с делом другого участника правительства республики», — прокомментировала «Башинформ» задержание Беляева пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова.

Она добавила, что уголовное дело связано с превышением должностных полномочий и неэффективными тратами. В нем замешан также министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев, который был ранее задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями по делу, связанному с очистными сооружениями в Кумертау.

Напомним, 1 февраля СМИ сообщили об обысках в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии. Поводом для следственных мероприятий стали вопросы по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» занимал Рамзиль Кучарбаев. В это время он принял недостроенные очистные сооружения в Кумертау. В итоге власти города ввели объект в эксплуатацию, но он до сих пор не достроен.

2 февраля суд арестовал Кучарбаева на два месяца, ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями, в этот же день ему предъявили обвинение.

Татьяна Демина