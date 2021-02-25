Верховный суд РФ отправил в Киров дело обвиняемых офицеров Следкома Татарстана

Фото: "Реальное время"

Уголовное дело экс-главы челнинского отдела Следкома Камиля Халиева и двух его подчиненных рассмотрят за пределами Татарстана. Сегодня Верховный суд РФ постановил отправить материалы в Октябрьский райсуд Кирова, сообщил «Реальному времени» адвокат одного из обвиняемых.



Напомним, ходатайство о переносе процесса в другой регион заявил 12 ноября 2020 года на предварительном слушании в Набережночелнинском суде сам Халиев. Однако в декабре 2020-го Шестой кассационный суд общей юрисдикции посчитал — для изменения подсудности нет оснований, несмотря на доводы фигуранта о возможном «воздействии на судебную систему Татарстана» со стороны неких лиц, которые мстят команде полковника юстиции за работу его отдела по коррупционным делам.

Решение Шестого КСОЮ было обжаловано, и сегодня коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ нашла основания для изменения подсудности.

Вкратце напомним, в чем обвиняют трех офицеров СК. По версии следствия, следователь Екатерина Перепеченова, начальник отдела Камиль Халиев и его зам Ильдар Шакиров в 2017—2018 годах по предварительному сговору злоупотребили полномочиями, привлекли заведомо невиновного электрика Зайцева к уголовной ответственности за смерть двух рабочих под упавшей бетонной плитой на стройке и незаконно освободили от уголовной ответственности бизнесмена-заказчика работ Фанила Шарипова.

Перепеченовой инкриминируют еще и служебный подлог с незаконной переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье и прекращением преследования Зайцева за деятельным раскаянием. Также экс-следователей обвиняют в преступной халатности по делу об изнасиловании 16-летней работницы кафе хозяином заведения из Турции. По версии обвинения, дело было закрыто без достаточных оснований, возможные вещдоки утрачены, а когда вышестоящая инстанция отменила это решение, подозреваемого в России уже не было.

Обвинение офицеры не признают.