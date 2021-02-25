Премьер-министр Армении Пашинян обвинил военных в попытке переворота и и уволил главу Генштаба страны

Генштаб вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава кабмина страны назвал случившееся попыткой переворота и освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

Вчера, 24 февраля, президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

Своих сторонников Пашинян сегодня призвал собраться на площади Республики в центре Еревана, рядом со зданием правительства. На улицы вышли и оппоненты, выступающие за отставку премьера. Периодически между сторонами проходили столкновения.

Армия Армении требует отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, объявил Главный штаб ВС страны, пишет «Интерфакс».

Вечером Никол Пашинян объявил о прекращении шествия его сторонников и призвал политические силы республики к консультациям. Его оппоненты, напротив, заявили, что акции протеста с требованием отставки премьера будут бессрочными, передает «РИА Новости».

Отметим, что оппозиция требует отставки Пашиняна еще после того, как он в ноябре 2020 года подписал трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе.

Татьяна Леухина