Власти РФ отложили введение обязательной нормы о фотофиксации техосмотра
Правительство России отложило введение новых правил проведения техосмотра автомобилей. Обязательную фотофиксацию процесса, как и другие правила, перенесли с 1 марта на 1 октября.
«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — заявил в четверг на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.
Напомним, с марта этого года в России должна была стартовать новая система прохождения ТО. Эти правила предполагают, что оформление диагностических карт должно производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписываться электронной подписью эксперта, проводившего осмотр.ОбществоВластьБизнесТранспортАвто
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