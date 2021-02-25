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Власти РФ отложили введение обязательной нормы о фотофиксации техосмотра

12:52, 25.02.2021
Власти РФ отложили введение обязательной нормы о фотофиксации техосмотра
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России отложило введение новых правил проведения техосмотра автомобилей. Обязательную фотофиксацию процесса, как и другие правила, перенесли с 1 марта на 1 октября.

«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — заявил в четверг на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: pixabay.com

Напомним, с марта этого года в России должна была стартовать новая система прохождения ТО. Эти правила предполагают, что оформление диагностических карт должно производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписываться электронной подписью эксперта, проводившего осмотр.

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