Единая система техосмотра начнет действовать в России с марта 2021 года

Единая система техосмотра ТС в России начнет работу с 1 марта 2021 года. В МВД уже подготовлен соответствующий приказ.

«Оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписываться электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы МВД.

Полиция будет контролировать проведение техосмотра именно через систему.

Напомним, правительство постановило внедрить автоматизированную систему еще в августе. Она направлена на снижение коррупции в этой отрасли.