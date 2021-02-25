В Минздраве Татарстана прокомментировали заявление челнинки, что ее мать умерла после прививки от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне в соцсети в одном из сообществ Набережных Челнов местная жительница сообщила, что ее мать умерла после прививки от коронавируса. По данному факту Минздрав Татарстана организовал проверку.

Причиной смерти жительницы Челнов послужило осложнение заболевания, не связанного с коронавирусом, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



Первую дозу вакцины челнинке ввели 29 декабря с соблюдением всех нормативов. Противопоказаний к прививке у нее не имелось.



С 1 по 8 февраля женщина проходила лечение в Республиканском сосудистом центре БСМП . В стационаре ее консультировали специалисты РКБ, проводилось консервативное лечение.

8 февраля на фоне тяжелого, нестабильного состояния у жительницы Челнов произошла остановка сердца. В течение получаса ее пытались реанимировать, но врачам не удалось спасти пациентку.

Фото: Максим Платонов (архив)

Смерть пациентки наступила от декомпенсации основного заболевания (нарушение нормального функционирования отдельного органа), сообщили в Минздраве Татарстана. В ведомстве отметили, что без согласия родственников не могут назвать причину смерти, которая в развернутом виде указана в патологоанатомическом заключении.



По состоянию на 25 февраля в Татарстане вакцину от коронавируса получили 73 750 человек, из них 1 487 за последние сутки. Вторую дозу получили 13 620 татарстанцев.



Татьяна Демина