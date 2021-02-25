В Челнах возросла смертность от заболеваемости органов дыхания

В Челнах в 2020 году в связи с коронавирусом увеличилась смертность по причине заболеваемости органов дыхания — это третья по частоте причина, идущая за болезнями органов кровообращения и новообразованиями. Об этом сообщил глава горздрава Александр Николаев на итоговом заседании медсовета Управления здравоохранения.



По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 18%, однако он ниже среднего по республике, сообщают «Челнинские известия». Показатель рождаемости снизился на 3,6% и составил 10,8 случая на тысячу населения. В горздраве полагают, что снижение рождаемости произошло по причине демографического кризиса 90-х годов.

В городе увеличивается численность людей старше трудоспособного возраста, в том числе старше 80 лет — это также сказывается на показателях смертности, считают в Управлении здравоохранения.

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В феврале показатель смертности в Набережных Челнах за 2020 год был одним из самых низких в Татарстане. Он составил 10,9 случая на 1 тыс. населения. 55% умерших — мужчины, 45% — женщины. Причины смерти: заболевания сердечно-сосудистой системы (51%), злокачественные новообразования (16%), болезни органов дыхания (10%). Максимальная смертность наблюдалась у мужчин в возрасте от 65 до 75 лет, женщины живут значительно дольше, умирают в 80 лет и старше.

Маргарита Головатенко