В Казани 12 домов остались без воды из-за прорыва водопровода

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани коммунальщикам пришлось отключить воду в 12 домах из-за прорыва водопровода на проспекте Ибрагимова. Сотрудники «Водоканала» уже работают над устранением аварии.

Прорвало трубу водопровода диаметром 500 мм 1973 года постройки, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, 23 февраля в Казани уже произошел прорыв трубы на проспекте Ибрагимова. Из-за этого на дороге произошел потоп. Воду также пришлось отключить в 12 домах. Устранить последствия удалось только к утру 24 февраля.

Сегодня коммунальная авария случилась уже в Чистополе. Там без воды остались более 30 тысяч жителей. В городе также прорвало трубу водопровода.