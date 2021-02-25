Цена нефти марки Brent выросла до $67,59
В четверг на лондонской бирже ICE стоимость апрельского фьючерса нефти марки выросла на 0,82%. К 11.23 (мск) за один баррель элитной марки предлагали $67,59.
В среду Brent подорожала на $1,67 (2,6%), до максимальных с начала января 2020 года $67,04 за баррель.
Напомним, что в России продолжает дорожать топливо. Производство бензинов стало убыточным, сообщают участники рынка, а налоговая нагрузка испытывает на прочность нефтегазовый комплекс.АналитикаПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы
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