Цена нефти марки Brent выросла до $67,59

В четверг на лондонской бирже ICE стоимость апрельского фьючерса нефти марки выросла на 0,82%. К 11.23 (мск) за один баррель элитной марки предлагали $67,59.

В среду Brent подорожала на $1,67 (2,6%), до максимальных с начала января 2020 года $67,04 за баррель.

Напомним, что в России продолжает дорожать топливо. Производство бензинов стало убыточным, сообщают участники рынка, а налоговая нагрузка испытывает на прочность нефтегазовый комплекс.